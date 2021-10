Tables étoilées ou traversée de la Manche, les nouveautés des coffrets cadeaux pour Noël

Coffrets cadeaux Michelin

Michelin s'associe au leader du marché, Smartbox, pour décliner une gamme de six coffrets reprenant une sélection d'adresses françaises du célèbre guide gastronomique, et quatre coffrets de séjours inspirés par ses ouvrages de voyage, les Guides Verts. Les gourmets trouveront par exemple un déjeuner ou un dîner à choisir dans un des 65 restaurants étoilés du coffret "Tables étoilées".

Prix : de 59€ à 175€. www.smartbox.com

Coffrets cadeaux Création Relais & Château

La collection d'hôtels et restaurants prestigieux vient de lancer ses nouveaux coffrets Création, élaborés par les restaurateurs et hôteliers eux-mêmes. Certaines expériences promettent l'exception, comme dans le coffret "Passions partagées" qui propose une matinée en cuisine avec le chef trois étoiles Emmanuel Renaut dans son restaurant Flocons de Sel à Megève ou le survol des châteaux de la Loire en avion privé depuis le Grand Hôtel du Lion d'Or.

Prix : de 169€ à 1.220€. www.relaischateaux.com

Brittanybox par Brittany Ferries

La compagnie maritime spécialiste des séjours en Grande-Bretagne lance mi-novembre ses coffrets regroupant une cinquantaine de voyages à Londres, dans le Sud de l'Angleterre, en Irlande mais aussi en Espagne ou au Portugal. Présentés dans des boîtes en métal et valables pour deux ou quatre personnes, ces séjours comprennent les traversées en navire au départ d'un port de Normandie ou de Bretagne et des nuits d'hôtel ou des excursions.

Prix : de 190€ à 969€ et de 369€ à 1.235€ pour la version Premium proposant une cabine vue mer pendant la traversée. http://cadeau.brittany-ferries.fr

Les Minis by Wonderbox

Pour les petits budgets ou les petites attentions, Wonderbox décline une nouvelle gamme de six coffrets rassemblant chacun 640 expériences aussi diverses que des activités à sensations, gourmandes ou bien-être. Le coffret "Joyeuses Fêtes" propose par exemple de choisir entre une dégustation de champagne et sushis, un soin éclat du visage ou une séance de stand up paddle, entre autres.

Prix : 25€. www.wonderbox.fr