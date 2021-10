Municipales 2014 à Rouen : petits potins de campagne

La carte est à télécharger au format PDF ci-dessous. Important : Bernard Jeanne, à Roncherolles-sur-le-Vivier, ne s'est pas encore prononcé, contrairement à ce que nous indiquons, par erreur, dans la carte. Par ailleurs, Thierry Jouenne (PS) n'est pas candidat à Hautot-sur-Seine.

Et à Rouen, les derniers potins...

Bérégovoy ouvre son canapé

Blogueur et graphiste de métier, Armel Le Coz, 28 ans, s’est lancé dans un tour de France plutôt original : partir à la rencontre des candidats aux prochaines élections municipales, chez qui il s’invite pour une nuit. De passage à Rouen, il a posé son baluchon mercredi 20 novembre au soir chez Jean-Michel Bérégovoy, tête de liste Europe Ecologie Les Verts (EELV) et par ailleurs conseiller municipal. “Son franc-parler et son dynamisme sont loin du cliché du politique distant et froid”, écrit Armel Le Coz sur son blog. Encore heureux qu’il n’ait pas été accueilli par un Bérégovoy langue de bois et apathique.

Union chérie

Le mot est lâché. Mais reste encore à savoir comment le mettre en pratique. Divisés par une double candidature UDI-UMP, le centre et la droite rouennaise s’observent sans que rien ne bouge vraiment. Mardi 26 novembre, tout de même, Patrick Chabert (UDI) a lancé un appel vibrant : “Je tiens à faire savoir que je crois toujours à la possibilité d’une union du centre et de la droite”. C’est vrai que l’on commençait à en douter... Si l’union est prônée, on attend toujours de savoir qui fera le premier pas. A Jean-François Bures (UMP) de répliquer.

Oh, le dissident !

Par erreur, la semaine dernière, nous avons mentionné que le candidat PS à Notre-Dame-de-Bondeville était Jean-Yves Merle, maire actuel. Or, le parti ne l’a pas gratifié de son investiture, préférant Serge Martin-Desgranges. Merle, lui, resterait candidat. Un joli scénario à la Sottevillaise. Affaire à suivre.

