76231. Candidatures FN aux municipales : le parquet de Rouen ouvre une enquête

Six habitants d'Elbeuf, aujourd'hui présents sur la liste de Nicolas Bay (FN) pour les prochaines élections municipales, affirment s'être retrouvées dessus sans le vouloir. Démarchées par le Front national, elles auraient rempli des documents sans que soit clairement expliqué, selon elles, qu'il s'agissait des déclarations pour devenir officiellement candidat. "Ces personnes se sont adressées à la préfecture qui m'a saisi en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale. Au vu de cela j'ai ouvert une enquête", a déclaré à l'AFP le procureur de la République de Rouen, Jean-François Bonhert.

Selon le journal Paris-Normandie qui a révélé l'affaire, des cas identiques ont été dénombrés dans d'autres villes du département comme Le Grand-Quevilly, dans l'agglomération rouennaise également ou Lillebonne, à une trentaine de kilomètres du Havre.

Nicolas Bay, tête de liste FN à Elbeuf, par ailleurs secrétaire général adjoint du parti présidé par Marine Le Pen et directeur de la campagne des municipales pour les communes de plus de 1000 habitants, a vivement réagi et accusé des maires socialistes de faire pression sur certains colistiers frontistes pour qu'ils retirent leur candidature.