Caen : les derniers bénéficiaires de la rénovation urbaine 

“97% des opérations prévues sont terminées ou sont en cours”, indique Philippe Duron, le député-maire de Caen. Les travaux ont été accomplis grâce à un investissement de 173 millions d’euros, dont 43 millions de subventions de l’ANRU. “Aujourd’hui, il reste un peu plus de 900 000€ à redéployer”, explique l’élu.

Cette somme provient majoritairement de coûts de réalisation (démolition, aménagements, réhabilitation) inférieurs aux estimations prévisionnelles et de l’annulation d’une opération d’ingénierie.

“Elle va permettre à la Ville et à ses partenaires de générer 4 millions de dépenses, au bénéfice du Calvaire Saint-Pierre et de la Grâce de Dieu”.

Chemin-Vert : le grand oublié

Le premier verra construire, à proximité de l’église Saint-André, un immeuble mixte comprenant 30 logements en accession sociale, des locaux d’activité et une salle de quartier. Le second, dans le cadre d’importants travaux de voirie autour de la caserne Le Flem, verra naître un bâtiment d’activité tertiaire au coeur de la zone d’aménagement Fresnel et la réfection de façades autour de la place du commerce.

Il s’agit désormais pour la municipalité de ne pas rater le prochain volet d’aide à la rénovation prévue par l’ANRU et de rendre éligible parmi les 230 quartiers français retenus celui du Chemin Vert. L’ensemble de l’enveloppe à partager entre les heureux élus sera voisine de 20 milliards d’euros.