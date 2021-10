La chirurgie ambulatoire a désormais son unité au CHU

"Il s’agit de permettre à chaque patient devant subir une intervention chirurgicale de repartir le plus tôt possible chez lui après l’opération, dans un maximum de 12 heures", présente Christophe Hulet, professeur en orthopédie.

1 300 patients en 5 mois

La plupart des spécialités y sont pratiquées : dentaire, digestive, maxillo-faciale, vasculaire, gynécologie, oto-rhino-laryngologie, orthopédie, sismothérapie et urologie. La neurochirurgie et la chirurgie cardiaque n’y ont pour l’heure pas le droit de cité, alors qu’une partie de la chirurgie maxillo-faciale, de la main et l’ophtalmologie sont maintenues à la Miséricorde.

"Le patient y gagne, le risque de transmissions nosocomiales étant largement réduit, mais aussi parce qu’il peut rentrer plus tôt chez lui, tout en préservant la même qualité de soins." Depuis juin, 1 300 patients ont déjà pu en bénéficier au CHU où 26% des opérations chirurgicales sont "pris en charge par l’ambulatoire, avec comme objectif d’y accueillir 4 200 patients par an."

Audio > Christophe Hulet, orthopédiste au CHU de Caen a participé ces deux dernières années à la mise en place de ce nouveau service