Le gaspillage alimentaire met l’eau à la bouche à Alençon

Selon le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, chaque Français jette en moyenne 20 kg d’aliments par an à la poubelle : 7 kg d’aliments encore emballés et 13 kg de restes de repas, de fruits et légumes abîmés et non consommés... La lutte contre le gaspillage alimentaire sera une des causes nationales en 2014.

Une semaine d'animations "Le gaspillage alimentaire, ça met en bouche" est donc organisée à Alençon dans le cadre de la semaine Européenne de la réduction des déchets.

RDV mardi matin et mercredi après-midi pour des les ateliers de cuisine dans les centres sociaux et associations, avec la participation de chefs de cuisine locaux. L’objectif est d’amener dans les quartiers le thème du gaspillage alimentaire et de montrer comment cuisiner ses restes sans jeter.

- Mardi 19 novembre de 9h30 à 11h - Atelier cuisine Par le Chef du restaurant Rive Droite : Christophe Renou au Centre social Paul Gauguin

- Mercredi 20 novembre de 14h à 15h30 - Atelier cuisine Par le Chef du Restaurant Aux goûts d’ici et d’ailleurs : Yannick Bouchard

Centre social de Courteille

Ateliers gratuits - Sur inscription. Appelez au 02 33 32 40 11.

Ecoutez Gaëtan Homo, au service déchets ménagers de la ville d'Alençon, nous présenter ces ateliers: