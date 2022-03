Le Front National condamné à rembourser plus de 6 millions d'euros à un manchois.

Le manchois Fernand Le Rachinel, ancien proche de Jean-Marie Le Pen, vient d’obtenir gain de cause contre le Font National. Le parti créé par Jean-Marie Le Pen, vient d’être condamné à rembourser plus de 6 millions d’ euros à Fernand Lerachinel. L’imprimeur manchois, avait saisi la justice, pour se voir reconnaitre une dette de 6.7 millions d’euros. Le Front National était alors en difficulté financière depuis ses déboires électoraux aux élections législatives et présidentielles de 2007.

L'arrêt de la Cour de cassation met donc un terme définitif à cette affaire dans laquelle Fernand Le Rachinel a été victime d'une tentative d'extorsion de fonds.

Ecoutez Fernand Le Rachinel :