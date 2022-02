Basket : l'USOM au pied de la montagne

Mondeville le sait : sa saison ne se jouera pas contre les ténors du championnat. A ce titre, perdre de quatre points ou de quarante points face à l’un d’entre eux ne change pas grand-chose. Tant mieux, parce que les Mondevillaises ont coulé, samedi 26 octobre à Montpellier (85-42).

“Montpellier joue le titre de champion de France, pas nous, rappelle Romain L’Hermitte. On en prend quarante contre elles, je n’en ai rien à faire. Pour l’instant, les matchs qu’il fallait gagner, on les a gagnés.” L’USOM n’a rien pu faire devant des Héraultaises très performantes. A la mi-temps, la défaite virait cependant à l’humiliation, Mondeville déplorant déjà vingt-huit points de retard (43-15, 20’).

“On n’avait jamais vu une adversité pareille. On s’est fait manger dans l’intensité. Elles ont défendu très dur et les arbitres n’ont rien sifflé, alors que c’était plus que limite. On s’est recroquevillé sur nous-mêmes. Ça va très vite dans ces moments-là.” Les Mondevillaises ont au moins eu le mérite de tirer les leçons de ce premier acte. En deuxième mi-temps, elles sont sorties de leur torpeur. “On s’est mis à boxer nous aussi, expose Romain L’Hermitte. On est rentré sur le ring et on leur a rendu.” Le match était déjà plié mais au moins les Mondevillaises ont-elles pu quitter le parquet la tête haute, malgré la très lourde défaite.

Ce ne sera pas plus simple, samedi 2 novembre, contre Bourges. “On travaille pour progresser et pour gagner les matchs d’après.”