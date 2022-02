Sortir en région : vendredi 25 octobre

CALVADOS

Les calèches d'Hector reprennent du service après une courte pause. Pour les vacances de la Toussaint et les dimanches après-midi, Praline, entraîne les visiteurs à la découverte de Bayeux et de ses environs.Jusqu' à mardi ,profitez du 7ème festival Drakkar'toon à Dives sur Mer. Des films d'animations à voir parfois en avant-première. Quelques réalisateurs feront le déplacement pour parler de leurs créations avec le public. Une sortie à faire en famille pour aussi profiter des ateliers organisés sur le thème du cinéma. C'est au cinéma Le Drakkar de Dives. Le programme est à retrouver sur www.dives-sur-mer.frJusqu'à dimanche à Caen, c’est la biennale de l'architecture et de l'urbanisme sur le thème « Habiter. Imaginons l'évidence ». Ce soir entre 18h et 21hà l'ESAM, conférence « écoconception, écoquartier : quelles réalités, quel avenir ? ». Infos et réservations sur www.lesbellesurbaines.fr



MANCHE

Demain, spectacle insolite à l'hippodrome de Graignes. Découvrez des courses pmu suivis par...un gala de boxe. 2 sports à voir dans la même journée. RDV à 16h pour les courses et restez de 20h30 à 23h30 pour le gala de boxe. Entrée à 3€ pour profiter de ces 2 RDV .L'UST Basket Equeurdreville a une équipe de handi-basket depuis cette saison qui évolue en National 2 poule C.Cette équipe jouera son 2ème match à domicilie face à Orléans salle Léon Jouhaux dimanche à 13h15. Venez les soutenir ! Une scène ouverte rap destinée aux participants des ateliers rap et MAO du Puzzle et aux groupes amateurs est organisée en ouverture du festival Escales urbaines :ce soir à 20h30 au Puzzle d'Equeurdreville.10 groupes s'enchaîneront durant la soirée. A noter la présence de groupes locaux, d'un groupe de Saint-Lô et de 2 groupes de Caen. C'est gratuit



ORNE

Ce soir, ne manquez pas le concert événement d'Asian Dub foundation à La Luciole et à l'occasion des vacances de la toussaint...une belle opération est menée par la salle de concert 1 place achetée = 1 place offerte pour les collégiens lycéens et étudiants.35 exposants se réunissent dès aujourd'hui et pour tout le week-end à Alençon pour le 22ème salon des antiquaires. C'est à la halle au blé ce taprès midi de 14h à 19h et ce week-end de 10h à 19h, entrée à 3,5€.La Communauté urbaine d'Alençon lance son opération automnale de "TROC TES TRUCS".Cette opération consiste à apporter des objets encore réutilisables en déchetterie, en échange, si un objet présent sur le stand vous intéresse, vous pouvez repartir avec. Le surplus collecté sera alors offert à EMMAÜS en fin d'opération.vendredi 25 octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h. Samedi 26 octobre de 9h à 13h et de 14h à 18h.



Jusqu'au vendredi 1er novembre, loisirsland s'installe à Alençon. 6500 m2 de jeux à retrouver au parc Anova pour les 10 ans de loisirsland. RDV tous les jours de 10h à 19h. Vous nous écoutez dans l'Orne? Gagnez vos places en appelant à la fin de diffusion de cette chronique à 9h30 et 14h30.

