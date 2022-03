Sortir en région : vendredi 8 novembre

CALVADOS

Ne manquez pas le concert de GiedRé ce vendredi soir au Big Band Café à Hérouville Saint-Clair, L'artiste au ton complétement décalé aime la région et a hâte de rencontrer le public normand...

Ce vendredi, vivez la 14ème journée du championnat de Ligue 2 sur Tendance Ouest. Suivez dès 19h45 la rencontre entre le SM Caen et le FC Istres avec toute l'équipe de Tendance Malherbe et commentez la rencontre en direct.

Ce week-end, RDV au domaine de la barronnie à Bretteville-sur-Odon pour le salon du vin organisé par l'association "A Caen le vin". 50 vignerons de toute la France seront présents pour vous faire goûter leurs vins naturels. L'entrée est à 5€.

Ce vendredi soir, Nolwenn Leroy est en concert au Zénith de Caen ! Vous avez pu gagner vos places grâce à Tendance ouest. La première partie sera assurée par Arnaud Macé. RDV à 20h30.

Et puis, profitez du Beatles week-end à Ouistreham, de ce vendredi soir à dimanche. Plusieurs concerts, débats et expositions seront consacrés au groupe mythique. Infos et réservations sur www.beatlesweekend.fr

MANCHE

Ce week-end, la foire Saint-Martin vous accueille ! La foire millénaire de Saint-Hilaire-du-Harcouët aura lieu de samedi demain à mardi. 4 jours pour profiter des bonnes affaires des exposants et de la fête foraine. RDV samedi à 10h30 pour l'inauguration. Le programme complet est sur www.st-hilaire.fr

Dimanche, les mauves de la JS Cherbourg affrontent Nanterre au complexe Chantereyne ! Dans cette poule de Nationale 1, les Cherbourgois sont 3e et les Franciliens 8e. RDV dimanche à 16h.

Depuis samedi, le tremplin La Galerie Musicale 2013 a commencé à Tourlaville ! 4 groupes se produisent chaque samedi de novembre à l'Espace Culturel E. Leclerc de Tourlaville pour accéder à la finale. La semaine dernière Rutsa Manita l'a emporté, découvrez le finaliste de ce samedi à partir de 16h. S'affronteront Cousin Machin, Ana Bazile, X Y Z et Ju' Dbs.

Samedi, 10e journée de CFA. L'US Avranches reçoit sur sa pelouse Concarneau. Un match serré puisque les Normands sont 3e et les bretons 5e. C'est au stade Fenouillère à 18h.

Ce samedi, 2e édition de la soirée années 80 du rugby-club saint-lois et du Vire-Joigne FC. Au programme, de la musique années 80 avec Alpha Music New et King Music. Cette année, pas moins de 2000 personnes sont attendues, ne tardez pas pour réserver vos places. RDV samedi de 22 h à 4h du matin au parc des expositions de Saint-Lô, déguisés c'est encore mieux. D'ailleurs jouez à 9h30 et 14h30 pour remporter 2 entrées en appelant le 02 33 05 32 30.

Le Casino de Coutainville vous présente le spectacle cabaret "Au Pays des Tsars", avec la revue "Odysséo", qui aura lieu au casino vendredi 15, le samedi 16 dimanche 17 .Venez revivre au cours d'un spectacle les plusgrands moments de la Russie Impériale,avec notamment une dynamique et une envolée sur le parcours du transsibérien… Le menu sera lui aussi un voyage en Russie. (petits fours, rillettes de saumon à la vodka et son caviar d'aubergine ou encore des pennes carnivores à la russe. Remportez votre repas cabaret pour 2 en appelant au 02 33 05 32 30 à 9h30 et 14h30.

ORNE

Le festival Blizz'Art organise sa 7e édition à Ciral dans l'Orne avec la crème de l'electro régionale. Près de 25 artistes sur scène sur 2 jours. C'est tout ce week end à Ciral.

Soirée slamée avec Yo du milieu, alias Monsieur Passe-moi-l'mot, en duo avec Spleen l'Ancien, au Quai des Arts ce vendredi soir. Le slam'timbanque propose au public une soirée slamée, en duo avec Spleen l'Ancien. Les deux compères ouvriront le bal des mots et inviteront par la suite, chaque personne qui le souhaite, à venir partager quelques mots sur scène. Slameurs, rappeuses, poètes, conteuses, sketcheurs, improviseuses, vous êtes donc les bienvenus ! L'essentiel est de s'exprimer. RDV à 20h30, entrée libre.

Les Compagnons d'Emmaüs d'Alençon organisent leur Grande Vente d’Automne samedi et dimanche de 10h à 17h30 et lundi de 14h à 17h30. Pour accueillir leur public dans les meilleures conditions possibles, ils inaugureront leur nouvelle aire de stationnement de 200 places environ jouxtant le site de la Communauté. 30 stands vous attendront au 139 chemin des planches.

Il y a du théâtre samedi à Mortagne-au-Perche ! Tout aussi méconnu qu’irrésistible, le Bourgeon de George Feydeau s'invite sur la scène ornaise.! Le maître Feydeau pastiche la bourgeoisie parisienne qu’il connaît si bien pour l’avoir longtemps côtoyée. Incisif, son humour épouse les vérités d’une Belle Epoque hypocrite et pétrie d’idées préconçues. Place à une comédie de mœurs haute en couleurs ! C'est à 20h30.

Concert de blues samedi à 21H avec :Arnaud Fradin et Thomas Troussier à l'asso la classe de Saint-Hilaire-sur-Risle. De Lightin' Hopkins à Bob Dylan il n'y a qu'un pas, que franchissent avec classe ces deux musiciens.

Samedi et dimanche, c'est le 4e salon habitat et immobilier au hall des expositions d'Argentan. 6 espaces thématiques vous aideront à vous y retrouver parmi tous les exposants: habitat,nature et jardin, les métiers d'artn immobilier, espace déco et Energies renouvelables. Gagnez dès maintenant vos 2 entrées en appelant au 02 33 05 32 30.