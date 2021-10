Sortir en région : mardi 19 novembre

CALVADOS

Depuis lundi, c'est la semaine nationale pour l'emploi des personnes handicapées.

Allez sur www.semaine-emploi-handicap.com pour retrouver les animations organisées près de chez vous.



2 spectacles au carrefour socio-culturel et sportif de Mondeville: "Détour"s à 16h (chanson) et Toc toc" de Laurent Baffie par les Compagnons du Biez à 20h.



Reggae ce soir à Caen :"Sound Impact" au El camino à 19h et "Dub inc" au Cargö à 20h30.



"12, rue papillon" c'est une pièce de théâtre inspiré d'un conte d'Oscar Wilde à l' Espace Jean Vilar de Ifs à 19h30.



LES DIALOGUES DU MÉMORIAL DE CAEN - Conférences-débats avec Charles-Edouard Leroux Cycle : RETOUR SUR LE PROGRES

"Le progrès en recherche de sens"

Situer le progrès dans la perspective d’un avenir vraiment humain impose un retour sur le sens et sur les finalités du devenir à l’œuvre dans la philosophie de l'histoire patiemment élaborée par les philosophes d’Occident. Il s’agit d’abandonner l’idée d’une logique et de forces immanentes au mouvement temporel pour penser le progrès comme la possibilité d’un projet de société qui soit en mesure de renouer avec un idéal positif. Entrée libre et gratuite . Mémorial de Caen à 18h00.



MANCHE

"Ma vie est une histoire vraie", c'est du théâtre au Théâtre de la Haute-Ville à Granville. RDV à 20h30.



Ce soir à 20h15 à Cherbourg , l'association Agora et le Cinema Odeon présentent "Hannah Arendt" un film de Margarethe Von Trotta - en partenariat avec le Festival "Images d'Outre-Rhin". Projection suivie d'un débat sur la philosophie d'Hannah Arendt, animé par Aurore DUMONT, philosophe, doctorante à l'EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales).



Il y a aussi une soirée ciné-débat à Périers avec le film « comme un poisson dans l'eau ». Collecteur de lait, Patrick est en osmose avec sa rivière, son marais. Venez découvrir ce documentaire, et en débattre avec un animateur du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin à la Salle des fêtes à 20h30.

ORNE

A partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche c'est le Festival Jazz en Ouche. De nombreux artistes vont se succéder à l'Aigle, aux Aspres, à Chandai, à Rugles et à Moulins-la-Marche. C'est Elisa Jo qui ouvre cette nouvelle édition. Le prix de l'entrée varie entre 5 et 20€, c'est pour tout public. Retrouvez le programme complet sur www.jazzenouche.com



La Luciole à Alençon vous propose un de ses coups de cœur en concert demain : le groupe Elephant. C'est à 21h ce mercredi.



Demain matin à la bibliothèque de Courteille à Alençon, Atelier - création d'un jeu autour de la Princesse au petit pois et de la grenouille. A partir de 6 ans à 10h30.



Et puis demain après-midi, Projection-rencontre autour du court-métrage

« L'itinéraire d'un petit pois « (Durée 10 min) en présence des vidéastes Agathe Roy et Perig Villerbu et des participants des équipes cuisines du chic Alençon et Mamers. Objet de la rencontre : Découvrir l'univers de la restauration collective à travers le regard artistique de vidéastes professionnels. Rencontre et discussion sur le procédé créatif de la vidéo et du court-métrage. C'est à la Salle pédagogique du service diabétologie au CHIC Alençon à 13h30.

Ouvert à tous.