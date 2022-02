A deux pas de la gare, la table est un roman

Après une cure de travaux, le nouveau lieu propose une ambiance chaleureuse et claire, agrémenté d’une terrasse en bois. Comme son nom le présageait, “Roman de Gare” met à disposition des livres à ses clients. Le soir, on y croise aussi des joueurs de cartes.

Un accueil chaleureux

L’adresse est déjà connue des travailleurs du quartier de la gare. Et ce n’est pas pour rien : on y est très bien accueilli et la cuisine s’avère de bonne qualité. Le tout pour des prix plus que raisonnables.

Chapitre 1 : à midi, je commande des aiguillettes de poulet au curry, que je fais accompagner d’une purée maison. Le plat arrive rapidement, dans deux assiettes distinctes, encore fumant. C’est un régal : voilà des mets simples présentés avec soin. Les saveurs, comme à la maison, sont au rendez-vous. C’est la cuisine comme on l’aimet, saine et réconfortante.

Chapitre 2 : en dessert, le plaisir est identique. Ce sera une tarte au citron meringuée, un grand classique, mais il n’y a rien à redire. La crème citronnée est onctueuse, la pâte fine et charmeuse. Le tout avec un petit café, et je m’en sors pour 13 €.

Pratique. Roman de Gare, 101-103 rue Jeanne d’Arc, Rouen. Tél. 02 35 89 86 73