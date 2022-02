312kg de cannabis et 500 000 euros saisis

Cette enquête a mené les services de gendarmerie dans l’Orne, dans l’Yonne, mais aussi en Dordogne et en région parisienne.

Les perquisitions ont permis de mettre la main sur 312 kilos de résine de cannabis.

Les enquêteurs ont saisi 12 véhicules et un 500 000 euros en espèces, soit près de 20 kilos de billets de banque. L’enquête se poursuit et les auditions des uns et des autres devraient permettre de déterminer le rôle de chacun.

Selon les premiers éléments, chaque trafiquant présumé s’approvisionnait en grosse quantité puis écoulait la résine de cannabis autour de son lieu d’habitation.