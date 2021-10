Berd'huis. La vallée de l'Huisne, dans le Perche, territoire d'Industrie labellisé

Arrêts à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), puis à La Ferté-Bernard (Sarthe) et enfin à Berd'huis (Orne), pour la Ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales, dans le Perche, lundi après-midi 27 mai 2019. Une visite en terre Percheronne pour venir y signer une convention "territoire d'industrie", signature effectuée chez l'un des fleurons industriels locaux : l'entreprise Linvest de composants électroniques pour l'aéronautique et la défense.

Aider les entreprises à se développer pour créer de l'emploi

Jacqueline Gourault est venue signer une convention territoire d'industrie. Lancées fin 2018 par le gouvernement sur 141 territoires Français, dont 10 en Normandie, ces conventions de revitalisation industrielles sont dotées d'1 milliard 300.000 millions euros. Notamment dans les domaines du numérique et du développement durable. Jacqueline Gourault :

Catalyseur de projets

Ces conventions ont donc pour vocation d'aider à la réindustrialisation de la France rurale, pour y développer l'emploi de main-d'œuvre. 70 % de l'industrie française est en effet implantée dans les territoires ruraux, et l'état veut lui apporter les moyens de s'adapter aux exigences du monde économique d'aujourd'hui. Notamment en y favorisant le recrutement de personnel qualifié. Jacqueline Gourault :

Tourner le territoire vers l'avenir

Mais ces conventions territoire d'industrie ne sont pas stéréotypées sur tout le territoire. Elles s'adaptent pour répondre aux besoins des industriels de chaque territoire. Chaque convention est pilotée localement par un industriel et par un élu local. Même si certaines évolutions sont communes à tout le territoire, comme pour faciliter l'accueil en entreprises rurales de stagiaires issus de grandes écoles :

La particularité de la convention territoire d'industrie de la vallée de l'Huisne est qu'elle est implantée sur 3 régions (Normandie-Pays-de-la-Loire-région Centre), sur 3 départements, sur 4 intercommunalités :

Parmi les projets les plus emblématiques de ce contrat de territoire : un Campus interrégional entre Normandie, Pays de la Loire et région Centre, sur les métiers d'excellence dans le numérique et le développement durable.