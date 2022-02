Le concours mis en place par le conseil général de la Manche est prolongé jusqu'au 31 octobre.

Il y a quelques jours, le 30 septembre, Alexandre Mignot a déposé sa vidéo pour concourir. Depuis, 2300 personnes l'ont visionné. Le scénario est bien ficelé, la réalisation pas mal, le montage bien fait et la musique... très bonne. I want to break free !

Réalisation: Alexandre Mignot en septembre 2013, d'après des idées originales de Charlotte Léonard et Alexandre Mignot.