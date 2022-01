Construire aujourd’hui avec des matériaux et techniques d'antan c’est possible et c'est même tendance.

Le forum Eco-Construction, qui se déroule jusqu’à ce dimanche au pavillon des énergies au Dézert près de Saint-Lô permet de découvrir les matériaux naturels et les énergies renouvelables.

Bois, terre, chanvre, paille, les matériaux utilisés par nos ancêtres sont remis au goût du jour et présentent de nombreux atouts dans la rénovation du bâti mais aussi dans l'élaboration des constructions contemparaines.

Exemple avec de mur en bauge, que construit Olivier Dargagnon, artisan formateur en maçonnerie à l’ancienne.

Forum Eco-Construction : rénovation construction, retour au naturel Impossible de lire le son.

Les techniques ancestrales, elles sont nombreuses, ont été réadaptées pour les besoins d’aujourd’hui.

écoutez François Srteiff, architecte pour le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin

Le forum éco-construction se poursuit jusqu’à ce dimanche 06 octobre au pavillon des énergies au Dézert.