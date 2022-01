Un conducteur mineur provoque une course-poursuite avec la police à Cherbourg

Un mineur, porteur d'un bracelet électronique, a été incarcéré à la maison d'arrêt de Caen, après une course-poursuite avec la police dans les rues de Cherbourg, vendredi 04 octobre en fin de matinée.

Le conducteur a brusquement accéléré, alors que la police procédait à une opération de contrôle des vitesses rue des tanneries.

Aprés avoir franchi deux feux rouges à très vive allure et pris le boulevard de l'Atlantique à plus de 100 km/h, suivi par les motards, le chauffard a poursuivi sur le même rythme jusqu’en zone urbaine, pour finalement terminer sa course dans un mur aprés avoir perdu le contrôle du véhicule, rue de l' abbaye.

Trés légèrement blessé, le jeune homme a tenté de prendre la fuite à pied avant d'être interpellé.

Placé en garde à vue, le conducteur, un mineur portant un bracelet electronique, a affirmé lors de son audition avoir "emprunté" le véhicule d'un copain qui lui avait laissé les clés.

A l'issue de sa garde à vue, il a été déféré devant le Parquet de Cherbourg qui a décidé de son incarcération à la maison d'arrét de Caen.