Le cimetière américain de Colleville-sur-Mer fermé en Normandie

"En raison de l'absence de financement pour son fonctionnement (paralysie du gouvernement fédéral), les cimetières et les monuments de l'Américain Battle Monuments Commission sont fermés temporairement", lit-on sur le site internet de l'agence américaine qui gère des sites dans le monde entier.

Christopher Palmer, un porte-parole de l'ambassade américaine à Paris, a confirmé l'information à l'AFP, en précisant toutefois que l'ambassade et les services consulaires restaient ouverts.

"L'ABMC reprendra son activité normale lorsque de nouvelles mesures budgétaires seront adoptées au Congrès et promulguées par le président des États-Unis", indique également le message.

A Saint-Laurent-sur-Mer (Calvados), près du cimetière américain de Colleville-sur-mer dont les 9.300 croix surplombent Omaha Beach et attirent plus d'un million de visiteurs par an, une restauratrice qui a souhaité conserver l'anonymat s'inquiète de cette fermeture inopinée.

"Aujourd'hui il y avait du monde. J'ai eu 80 à 90 personnes. Tout le monde ne parlait que de ça (la fermeture du cimetière, ndlr). Les gens ne savaient pas. Même les guides ont amené les touristes. Mais demain si le cimetière est toujours fermé cela risque d'avoir des répercussions sur notre activité", a-t-elle dit à l'AFP.