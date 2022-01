Sortir en région : mercredi 2 octobre

CALVADOS

Depuis hier, le minifest fait son retour pour une 8ème édition au El Camino à Caen. L'occasion pour l'établissement caennais de se transformer en club jazz avec plusieurs concerts programmés chaque soir, suivi d'une jam session pour les musiciens qui le souhaitent. RDV jusqu'à samedi au El Camino. Le programme est à retrouver sur www.cjbn.fr





L’Office de Tourisme de Blangy/Pont-l’Evêque propose une balade

mycologique afin de partir à la découverte des champignons présents hors de nos sentiers battus. Une balade de 3-4 kilomètres sera proposée cet après-midi à l’Antenne de Blangy-le-Château. Il faut prévoir :

- Une paire de bottes,

- Un bloc notes,

- Un appareil photos si possible, pour retenir un

maximum d’informations.

Tarif : 3 € par personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Renseignements et réservations :

Office de Tourisme de Blangy/Pont-l’Evêque : 02 31 64 12 77



Musique à Caen ce soir avec Tchaïkovski : 1874-1875 au petit auditorium à 19:00. L’année du 1er Concerto pour piano et de la 3e Symphonie. C'est gratuit.



Beaucoup de théâtre aussi: Christophe Pellet vius propose une lecture/performance au Panta théâtre à 19h pour une contemplation subversive.



Le Laboratoire des copies, c'est gratuit sur réservation au théâtre des cordes de Caen. C'est à 19h30.



Enfin au Préau à Vire, c'est la pièce "Les travaux et les jours". Un peu de la France des années 70 dans une entreprise familiale de moulins à café. Début à 20h30.

MANCHE

A la fin de la semaine, le forum Eco Fab fera son retour pour une 4ème édition, la 1ère organisée dans la Manche. Elle se déroulera au pavillon des énergies du Dézert. RDV vendredi, samedi et dimanche de 10h à 17h. Plus d'infos sur planete.manche.fr





Ce soir à 18h au Théâtre de Saint-Lô, venez voir le spectacle « Les Survoltés ! ». Cette représentation est organisée par EDF avec la collaboration de la ville de Saint-Lô.





Cet après-midi : MUSIQUE, POESIE & DANSE DU MONDE Avec l’association « La chaine d’or » :

16h00 : Chants, contes & poèmes du monde. Spectacle.

17h30 : Verre de l’amitié.

18h00 : Initiation à la danse tzigane.

Sur place : Marché artisanal- vente de gâteaux, cupcakes, chutneys, livres, CDs, DVDs, jouets, etc.)

Frais de participation : 5 euros adultes ; enfants gratuit.







Aujourd'hui, c'est le lancement de la foire de Saint Lô ! Près de 150 exposants seront présents pour vous prodiguer conseils et bons plans. L'invité d'honneur est l'Alsace. C'est jusqu'à dimanche. Retrouvez demain même heure la directrice du parc des expositions de Saint Lô nous détailler ce que vous y trouverez.

ORNE

Chaque année au mois d'octobre il y a un RDV incontournable pour les chineurs, les curieux et ceux qui aiment trouver des produits variés: la Foire Saint Denis à Montilly sur Noireau.

Notez que vous pourrez accéder a un parking pour 3 euros, l'entrée à la foire est gratuite.







Les conteurs amateurs de l’Espace Xavier Rousseau d'Argentan vous invitent au pays des contes d’ici et d’ailleurs. Chaque premier mercredi du mois, ils vous proposent de partir à la découverte d’un nouveau thème. Petits et grands repartiront avec des histoires plein les oreilles et la clé de la maison des contes...

(tout public à partir de 5 ans)

Bibliothèque jeunesse 2 ème étage RDV donc cet après-midi à 15h.







Concert à la luciole ce soir : BabX. Avec son 3ème album « Drones personnels » , BABX confirme tout le talent d’un artiste-caméléon subtil et inclassable qui joue sur différents registres musicaux et vocaux.

Venez découvrir tous ses titres qu'il a écrit, composé et arrangé lui-même. C'est ce soir à 21h. Entrée étudiante à 8€, 10 €pour le plein tarif.