Des producteurs de la baie du Mont-Saint-Michel lancent un drive fermier

C’est une première en Normandie, des producteurs fermiers de la baie du Mont-Saint-Michel viennent de lancer un drive fermier dans la région.

Il fonctionne de la même manière que les drives des hypermarchés. Produits laitiers, cidricoles, viande, fruits et légumes, vous faites vos courses et payez en ligne, et vous venez retirer vos achats dans un point de retrait.

8 producteurs sont à l’origine du projet avant d’être rejoint par 7 autres, tous basés en baie du Mont-Saint-Michel. Ce nouveau débouché conjugue ce nouveau mode d’achat rapide sur internet, et l’engouement pour les consommateurs de produits locaux et de circuits courts.

Isabelle Lottin de Goutez-Fermier.com

Pour le moment, un seul point de retrait. Il se situe au lycée agricole de Saint–Hilaire-du-Harcouët, mais d’autres vont suivre rapidement en fonction de l’adhésion des consommateurs à ce type de drive.

Ce type de drive fermier est également en cours de réflexion dans l’Orne.

www.goutez-fermier.com