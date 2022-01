76540. Rouen / Municipales 2014 : les Verts organisent une collecte de déchets

Ainsi, ce samedi 21 septembre (10h30, rdv devant la boulangerie de l'avenue Chastellain), les écologistes rouennais emmenés par Jean-Michel Bérégovoy, tête de liste pour les prochaines élections municipales en mars 2014, se rendront sur les rives de l'île Lacroix, à Rouen, afin de mener un collecte de déchets charriés par la Seine. Le lundi suivant, 23 septembre, une réunion publique se tiendra, toujours à l'île Lacroix, à la Maison de quartier (20h).

Cette méthode en deux-temps (animation, puis réunion quelques jours plus tard) se poursuivra jusqu'en novembre. Le mercredi 25 septembre, les écologistes organiseront par exemple une dégustation de produits bio et locaux dans le quartier Grieu, avant d'y tenir une réunion publique le lendemain. Ces déplacements sur le terrain et ces rencontres doivent permettre d'élaborer un programme en vue des élections municipales.