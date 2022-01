Reconstruction du CHU : "Rien n'est remis en cause", insiste le directeur de l'Agence régionale de santé

Le directeur général de l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie, Pierre-Jean Lancry, a tenu à répondre ce jeudi matin aux différentes réactions et interrogations formulées après les propos de la ministre de la Santé, qui indiquait chez notre confrère de la presse régionale de nouvelles conditions pour la reconstruction du CHU de Caen.

"Les réflexions en cours et les travaux de désamiantage et de sécurité incendie ne remettent pas en cause la nécessaire reconstruction du CHU de Caen", a ainsi précisé Pierre-Jean Lancry, répondant par exemple à Sonia de la Provôté qui relevait la participation "quasi miraculeuse de l’État laissant à penser qu’il va encore fonctionner ainsi pendant longtemps".



Le directeur de l'ARS a également rappelé le travail constant, depuis plusieurs années, de l'Agence avec les trois autres ARS du G4 (Haute-Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-Calais) pour élaborer un schéma interrégional sur les activités de pointe. Le futur CHU de Caen fait entièrement partie de ces réflexions, confirme-t-on au sein de l'ARS.