Près de Rouen, un discret géant du papier toilette et de l'essuie-tout

Anciennement Georgia-Pacific, le site stéphanais a été racheté en 2012 par le géant suédois Svenska Cellulosa (SCA), numéro un européen de l'essuyage papier et des produits d'hygiène personnelle. Ses marques phares : Lotus, Okay, Demak'Up, Nana ou encore Tena.

En banlieue de Rouen, les 330 employés fabriquent des produits destinés aux marques de distributeurs. Jusqu'à 70 camions repartent chaque jour, chargés de papier toilette, d'essuie-tout, de serviettes de table ou d'assiettes en carton. SCA, qui compte 8 sites et 2 800 employés en France, génère 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans l'Hexagone. Le géant scandinave, fondé au XVIIe siècle autour de la gestion forestière (il est toujours le premier propriétaire privé de forêts en Europe), est en forme olympique.

Pour couronner le tout, l'entreprise est exemplaire dans le respect de l'environnement, la qualité produits et le management. Elle glane les récompenses, distinctions et autres normes ISO. Cette année, l'usine de Saint-Etienne-du-Rouvray s'est particulièrement distinguée en répondant à plus de 99 % des exigences du prestigieux référentiel "International Featured Standard", comme seulement 60 autres usines dans le monde.