Le champion des anti-douleurs est rouennais

Et entend continuer à s’imposer comme un acteur incontournable de la vie économique locale. Implanté à Grand-Quevilly depuis 1998, Etypharm y emploie 280 personnes.

Anti-douleurs

Ce laboratoire pharmaceutique français conçoit, développe et commercialise des médicaments. Il est cependant inutile de chercher ce nom en pharmacie puisque la vente est effectuée auprès de 140 laboratoires partenaires qui se chargent d’approvisionner les officines. “Etypharm est spécialisée, entre autre, dans la prise en charge des addictions et de la douleur”, révèle Mickaël Chavanne, le directeur du site de Grand-Quevilly. C’est là que ses produits sont conçus et que le conditionnement des médicaments est effectué avant leur mise en vente dans 52 pays.

Lorsqu’on l’interroge sur l’entrée en vigueur de la loi autorisant la mise en vente de certains médicaments sur internet, même si Etypharm n’est pas concernée, l’avis de Mickaël Chavanne n’en est pas moins tranché : “la production de médicaments est très règlementée. On peut considérer que sept grammes de paracétamol par jour, c’est anodin, mais c’est mortel”.