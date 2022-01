Prison ferme pour un automobiliste agressif

Dimanche 09 septembre, vers 19h30, près du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, un automobiliste, surveillant pénitentiaire qui allait prendre son service dans cet établissement, est victime d’une queue

de poisson par un autre automobiliste, qui heurte ensuite le véhicule pour le contraindre à stopper.

Les deux voitures à l'arrêt, le ton est monté, des coups ont été échangés. Le surveillant a été légèrement blessé, occasionnant un arrêt de travail de deux jours.

Dansl’autre véhicule, deux frères, âgés de 42 et 38 ans et un ami âgé de 46 ans. Lors de leur comparution immédiate ils ont été condamnés à des peines de 8 mois et 4 mois avec sursis, et un an de prison ferme, pour le frère âgé de 42 ans, déjà bien connu de la justice. Il était sorti de prison il y a seulement quelques semaines.