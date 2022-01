Tribunal : elle consommait 5 grammes d'héroïne par jour

A la barre du tribunal de Cherbourg ce jeudi 12 septembre, une femme de 30 ans, son ex-compagnon de 35 ans, et deux autres connaissances du couple, des hommes âgés de 28 et 34 ans.

Au moment de son arrestation, le 7 septembre 2013, la femme ne peut plus vivre sans la drogue, et a déjà subi deux overdoses en juin et juillet. Sa consommation est estimée à 5 grammes d'héroïne par jour. Régulièrement, elle effectue des voyages aux Pays-Bas, à Rotterdam, pour se réapprovisionner. Des trajets rallongés par des pauses régulières, tous les 60 kilomètres, pour consommer de la drogue.

4,5 kilos d'héroïne hollandaise

Ainsi, en six mois, de mars à septembre 2013, les enquêteurs estiment qu'elle a effectué 12 voyages à Rotterdam et rapporté 4,5 kilos d'héroïne et 800 grammes de cocaïne. Une partie de la drogue (un tiers de l'héroïne et 700 grammes de cocaïne) a été réservée pour sa consommation personnelle, ainsi que celle de son compagnon. Le reste de l'héroïne, achetée 26 euros le gramme pur, est revendu "coupé" pour 8 euros le gramme.

C'est un informateur anonyme qui dénonce aux forces de l'ordre le jeune homme de 28 ans. Il est mis sur écoute, et les policiers parviennent à remonter jusqu'à la toxicomane. Son portable géolocalisé, elle a pu être arrêtée sur une aire de repos de la Somme.

Un an de prison ferme

Le tribunal a condamné son ami de 34 ans à 10 mois de prison avec sursis, son ex-compagnon de 35 ans à 15 mois avec sursis. Peine plancher, en revanche, pour l'homme de 28 ans, récidiviste, avec 7 mentions à son casier : 12 mois de prison dont 6 ferme avec maintien en détention.

Enfin, la femme de 30 ans écope de 3 ans de prison dont un an ferme, 2 ans de mise à l'épreuve avec maintien en détention. Elle devra s'acquitter de 68 000 euros d'amendes douanières.