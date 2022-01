Les éditeurs de Caen : une pléiade d'artistes

La rentrée littéraire est de retour. Chaque année dès la fin août, le monde de l’édition est en ébullition. Mais à Caen, peu de maisons en perçoivent vraiment les effets, principalement présents chez les professionnels spécialisés dans les romans. Et des éditeurs de la capitale régionale, peu se consacrent à cette spécialité. "La 'rentrée littéraire' telle qu'on l'entend concerne surtout les grandes maisons d'édition. Mais ce mois de septembre, comme les mois de janvier et février, est un temps fort pour nous", relève Emmanuelle Chevallier, des éditions Le Vistemboir, à Caen.

"Pour être présent dans le paysage, je souhaite toujours avoir un livre à sortir à ce moment-là : quand l'été, une période creuse pour nous, touche à sa fin". Créée en 2009, cette petite maison d'édition de la rue Haute fait partie des artisans du livre incontournables de l'agglomération de Caen. Son domaine de prédilection ? "Ne pas en avoir". Comme son nom, Le Vistemboir se veut "un objet non identifiable".

"Des domaines très variés"

Les éditions EMS, de Cormelles-Le-Royal, publient eux des livres universitaires dans le milieu spécifique de la gestion et du marketing. Chaque mois, elles font ainsi paraître 3 à 4 livres nouveaux. Mais en septembre, l'activité double : "Nos auteurs nous demandent une parution en septembre-octobre. Tous les ans à cette période, nous présentons un livre phare. Cette année, il s'agit d'une édition d'un manuel de gestion de l'innovation, écrite par deux professeurs de l'université de Caen", expose Caroline Legrand, assistante d'édition. Ces ouvrages pointus touchent un public bien précis, mais assez large. Des universités de grandes villes de Belgique, du Luxembourg ou du Québec le prescrivent à leurs élèves.

"Le milieu continue d'attirer de nombreux passionnés, qui se lancent dans des domaines éditoriaux particulièrement variés", note Valérie Schmitt, chargée de mission au Centre régional des Lettres. L'agglomération de Caen compte une vraie pléiade de maisons d'édition : 14 à ce jour. Depuis quinze ans qu'elle a ouverte, la plus importante d'entre elles s'est aujourd'hui imposée comme une référence dans les domaines de la poésie contemporaine comme de la philosophie. Depuis 2008, les éditions Nous sortent quinze titres par an. Installées dans le quartier caennais de Vaucelles, elles sont paradoxalement peu connues des autres professionnels du livre. "A Caen, seule la librairie du Brouillon de Culture distribue nos livres. Nous sommes bien plus présents à Paris, en Suisse ou en Belgique...", remarque Benoît Casas, qui dirige la maison d'édition aux côtés de Patricia Atzei. Avant fin novembre, huit livres sortiront de l'imprimerie.

L'innovation omniprésente

Dans ce foisonnement d'éditeurs, la très grande majorité sont des structures associatives et des micro-entreprises, dont l'unique entreprise est de partager une vision artistique originale. Contours Graphiques, le dernier-né, s'inscrit dans cette volonté de créer de nouvelles formes innovantes. "Je ne fais pas ça pour vivre, mais pour montrer autre chose", explique Astrid Belvezet, par ailleurs artiste-peintre. Et du côté des éditions LSAA, émanation de l'association La Sauce aux arts, ce sont les "envies créatives" et les rencontres humaines qui gouvernent les projets d'ouvrages : ici, les couvertures sont faites une à une à la main...