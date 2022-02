Mondeville. Un pas vers les animaux, le guide caennais : un livre pour plaider la cause animale

En plus de son statut de bénévole à la SPA et dans l'association "Gamelles Pleines" qui aide les personnes en situation de précarité à nourrir et soigner leurs animaux de compagnie, Marion Verlomme-Jeanne s'est demandée comment elle pouvait agir contre l'exploitation et les souffrances infligées aux animaux.

Un livre pour changer les choses

Le lundi 11 décembre 2017, à l'espace Cultura, à Mondevillage, elle présentait son premier ouvrage, Un pas vers les animaux : le guide caennais, paru le 20 octobre 2017. Il explore les domaines de l'expérimentation animale, des loisirs, de la domestication etc. ou plus spécifiquement comment consommer autrement dans la région. "L'idée n'était pas de dénoncer, mais plutôt de sensibiliser, il existe des alternatives... mais elles ne sont pas forcément mises en avant", milite avec ferveur l'auteur.

Du cuir de champignon, 100% végétal

Cinq rubriques passent en revue des solutions. On y présente, des restaurants proposant une alimentation vegan, ce mode de vie qui exempte les produits issus des animaux et de leur exploitation, ou encore des shampoings et adresses de "coiffeurs qui ont fait l'effort de choisir des cosmétiques non testés sur les animaux". L'habillement n'est pas en reste avec le cuir 100% végétal, fabriqué à base de chapeaux de champignons. Quelques conseils parmi tous ceux qui fourmillent dans le livre de cette passionnée de justice animale.

Livre : Un pas vers les animaux, le guide caennais. Éditions du Pantheon.

