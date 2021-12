Rouen : la place Jean-Baptiste de La Salle a fait peau neuve

Samedi 31 août, Yvon Robert, maire de Rouen, accompagné notamment de ses adjoints Christine Rambaud et Bruno Bertheuil, a inauguré la nouvelle place Jean-Baptiste de La Salle. Les efforts conjugués des conseils de quartier des Côteaux Ouest et de Pasteur et de la Ville ont en effet conduit au réaménagement de la place.

Elle offre désormais un espace plus fleuri et plus lumineux pour les habitants du quartier ou les promeneurs de passage. Fini le stationnement anarchique, la placette est redevenue un lieu de vie agréable, non loin de la place Cauchoise.