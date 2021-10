Les piétons gagnent du terrain dans le centre

“Des rues piétonnes sans aménagement clair, sans chaussée spécifique, où les gens n’ont pas vraiment l’impression d’être sur une voie faite pour eux, laisse tout le monde mécontent”, explique Yvon Robert, premier adjoint au maire de Rouen en charge notamment des questions d’urbanisme et de voirie. Rappelons-le, les travaux programmés pour les mois à venir ne consisteront pas à transformer des rues en voies piétonnes, puisqu’elle le sont déjà, mais plutôt à renforcer leur caractère piétonnier.



La fin des trottoirs

La rue Eugène Boudin, la première appelée à passer sous le bistouri des pelleteuses, va être totalement “relookée”. Les tilleuls vont être coupés, car trop étendus, puis remplacés par “des arbres ornementaux de petite taille, avec, au pied de chacun, un petit aménagement où l’on pourra s’asseoir”. Une grille protectrice sera également posée le long de la façade du Palais de Justice.

Dans la foulée, la rue Percière sera réaménagée, puis la rue aux Juifs début 2012 et la rue Saint-Lô fin 2012. En 2013, la Ville s’attaquera aux rues Croix-de-Fer, Saint-Nicolas et des Carmes.

Sur ces axes, les trottoirs disparaîtront partout, et le sol se partagera entre dalle de granit (au plus près du Palais de Justice) et asphalte rouge.

Ces travaux, hormis ceux visant la rue Percière, sont réalisés dans le cadre du plan FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce), dont l’une des ambitions est de stimuler le commerce de proximité.

“Mais nous serons encore plus exigeants : aucun stationnement ne sera toléré et les livreurs n’auront plus accès à ces rues passées 11 h”.

Jeudi 5 mai, à 19 h, une réunion d’information, animée par Yvon Robert, se tiendra dans la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville. On attend vos questions.