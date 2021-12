M6 recherche la plus belle région de France

Après s'être mis à la recherche de la maison la plus originale et de la meilleure boulangerie, M6 aimerait dénicher la plus belle région de France. Sur un mécanisme similaire, trois personnalités parcourront la France afin de désigner l'heureuse gagnante.

Aux côtés de Philippe Etchebest, se trouveraient la journaliste Clémentine Portier-Kaltenbach, spécialiste en histoire, et l'un des dirigeants du guide touristique Lonely Planet.

"La Plus belle région de France" marcherait sur les plates-bandes des émissions de Stéphane Bern sur France 2 consacrées aux villages français. Le 10 septembre prochain, l'animateur dévoilera en prime time "Le Jardin préféré des Français".