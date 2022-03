Cauchemar en cuisine à Orbec dans la Calvados

Sur place, à Orbec dans le Calvados, une mère de famille a racheté un établissement pour ses enfants. Aux commandes, sa fille Mathilde s'occupe de la gérance. Jeune femme d'expérience, Mathilde a fait son apprentissage dans les hôtels de luxe. La mère a aussi placé son fils Guillaume aux fourneaux du restaurant. Malheureusement, le frère et la sœur ne s'entendent pas du tout ! Mathilde reproche à son frère son manque d'implication et Guillaume reproche à sa sœur des critiques incessantes : entre eux, le torchon brûle… et l'établissement coule.

Super Philippe intervient pour sauver la situation

Dès son arrivée, Philippe Etchebest va découvrir une cuisine épouvantable, une arrière-cour qui ressemble à une véritable décharge et une histoire de famille bien mal embarquée… Comme toujours, il va falloir qu'il mette les points sur les « i » et chacun va devoir faire face à ses responsabilités. Et une fois de plus, ça ne sera pas chose facile…

Inédit, ce soir, sur M6 à 20h55.