Les vols à main armée en Seine-Maritime : choquants mais "sous contrôle"

Le 16 août, au terme d'une course-poursuite à haut risque, quatre hommes étaient interpellés au Havre. Ils venaient de faire exploser à la voiture-bélier la vitrine de la bijouterie Milliaud. Deux jours plus tard, ce sont deux malfaiteurs armés et cagoulés qui semaient la panique dans un supermarché de Oissel, prenant la fuite avec un butin de près de 10.000 €.

Toutes les semaines, deux ou trois vols à main armée sont commis en Seine-Maritime, principalement dans les agglomérations de Rouen et du Havre. La violence de certains d'entre eux émeut l'opinion et fait trembler les commerçants. "Pourtant, leur nombre n'est pas en augmentation cette année", tempère Romuald de Pontbriand, directeur de cabinet du préfet de Seine-Maritime. "Nous sommes dans une tendance similaire aux années antérieures, soit environ 200 faits par an. La situation est sous contrôle, nous ne notons pas d'aggravation particulière".

Le phénomène des braquages, très majoritairement urbain et ciblant la plupart du temps les bars-tabacs, boulangeries, supérettes et supermarchés, n'en reste pas moins "une priorité du préfet", rappelle son directeur de cabinet. "Etre victime d'une telle agression est très traumatisant, cela marque quelqu'un à vie".

Un SMS pour alerter

Plusieurs actions sont mises en place dans le département pour limiter... les casses. Ainsi, le "plan anti hold-up" (du 15 novembre au 15 janvier) dure un mois de plus qu'au plan national. Parallèlement, les commerçants peuvent rejoindre un réseau d'alerte spécifique piloté par la police : en cas d'agression dans leur quartier, ilss reçoivent un SMS de vigilance.

La préfecture met l'accent sur le rôle très dissuasif, selon elle, de la vidéo-surveillance. Si elle ne permet pas d'éviter à chaque fois les braquages, elle rend plus aisée l'élucidation des affaires. Son taux a ainsi progressé de 5 % depuis le début de l'année.