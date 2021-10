Cette semaine, pas beaucoup de sorties. Iron Man 2 évidemment, mais après c'est plus confidentiel. Greenberg avec Ben Stiller, J'ai oublié de te dire avec Omar Sharif et Comme les 5 doigts de la main de Alexandre Arcady avec Patrick Bruel, Vincent Elbaz et Pascal Elbé.









Ils sont cinq frères semblables et pourtant différents, élevés par une mère devenue veuve trop tôt. L'un d'eux s'était éloigné de la famille, lorsqu'il réapparaît, poursuivi par un gang de trafiquants, il se réfugie parmi les siens en leur révélant un secret. Les cinq, ensemble, vont trouver l'énergie de se défendre et le moyen de venger la mémoire de leur père assassiné...







Ce film avait un bon terreau car mêler histoire de famille et vengeance peut donner de grandes choses sur grand écran. Mais on relève pas mal de maladresses du réalisateur. Pour un film noir comme celui ci, l'action se fait attendre, il faut bien avoir passé la moitié du film pour voir quelques scènes , pas forcément très bien filmés en plus. Les personnages des frères sont très clichés, mais c'est aussi une habitude chez Arcady. Si on n'est pas réfractaire à la surenchère de la famille juive pourquoi pas.

On a donc une histoire et une réalisation qui sentent le déjà-vu, et une intrigue inutilement tortueuse. Plutôt une déception donc.







Comme les 5 doigts de la main, c'est depuis hier au cinéma.