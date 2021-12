Meeting de Deauville : quatre jours intensifs de cheval !

Huit courses de galop par réunion se succèderont les vendredi 23 août, dimanche 25 août, lundi 26 août et mardi 27 août, dernier jour du Meeting.



Le rendez-vous le plus attendu est certainement le Lucien Barrière Grand Prix de Deauville, ce dimanche. Cette course sur une distance de 2.500 mètres est considérée comme une véritable répétition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, le championnat du monde des pur-sang, qui se déroulera le 6 octobre prochain sur l'hippodrome de Longchamp.

Cette longue course nécessite en effet de la vitesse et de la tenue, afin d'être capable de fournir une accélération dans la dernière ligne droite pour emporter la victoire !