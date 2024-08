[Photos] Deauville. Retour sur le relais de la flamme paralympique

La flamme a brillé à Deauville, lundi 26 août. Le relais de la flamme paralympique est passé dans la ville durant 1h30, de 17h30 à 19h. Après être passée par le centre-ville et les mythiques planches, elle a allumé la vasque du chaudron située sur le port. Pas moins de 5 000 spectateurs étaient au rendez-vous sous un soleil radieux. "Je ne pensais pas qu'on aurait autant de monde et autant d'enthousiasme de toutes les générations", déclare ravi Philippe Augier, maire de Deauville.

Grand engouement pour le parasport

La Flamme paralympique est passée à Deauville. Impossible de lire le son.

Au total, 24 porteurs, dont 3 en situation de handicap, se sont relayés sur plus de six kilomètres. Thérèse Farbos, ex-adjointe au maire et médaille d'or aux championnats du monde de natation de la médecine, a ouvert le bal. La course s'est terminée avec Pierre Santos, engagé dans la vie associative de Deauville depuis 80 ans, qui a allumé le chaudron. "J'avais les larmes aux yeux, j'ai pensé à mes jeunes et à mon club, et j'étais fier !"

Pour Estelle Sainsard, "c'est une chance et un privilège de pouvoir être là, ce n'est qu'une fois dans notre vie". Claude Canus ajoute que voir cet engouement et cette flamme paralympique est "très émouvant". La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a déclaré : "Cet engagement des territoires et des élus locaux est très important. On retrouve une ferveur autour des parasports, c'est tout un cocktail d'émotions qu'on retrouve avec beaucoup de bonheur."

Au total, 24 porteurs se sont relayés dans toute la ville durant 1h30.

De g. à dr. Etaient présents Aurore Bergé, ministre chargée de l'Egalité femmes-hommes et de la Lutte contre les discriminations, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux, et Philippe Augier, maire de la ville.

Thérèse Farbos, ex-adjointe au maire et médaille d'or aux championnats du monde de natation de la médecine, est la première relayeuse à s'être élancée.

Environ 5 000 spectateurs ont acclamé les porteurs.

"On retrouve une ferveur autour des parasports, c'est tout un cocktail d'émotions qu'on retrouve avec beaucoup de bonheur", a déclaré la ministre des Sports.

"Je ne pensais pas qu'on aurait autant de monde et autant d'enthousiasme de toutes les générations", se réjouit Philippe Augier.