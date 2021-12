Mont-Saint-Aignan : un tour du monde en 4L

Nicolas Auber et Matthieu Tordeur, 21 ans, ont monté un projet original : soutenir la création d'entreprises à travers le monde grâce au micro-crédit. Au volant de leur Renault 4L de 1986, ils iront, pendant un an, à la rencontre de 166 personnes ayant bénéficié de leur soutien financier. Le projet est soutenu par le Conseil général de Seine-Maritime via le programme "Jeunes actifs dans la vie associative" (JAVA). A ce titre, 4 000 € ont été accordés aux deux baroudeurs-entrepreneurs. Ils traverseront une trentaine de pays.

Départ vendredi 30 août à 17h devant la mairie de Mont-Saint-Aignan.