Grande exposition 100% Briques Lego à Ouistreham

Lors de cette exposition, plusieurs grandes collections privées seront présentées. Des ateliers "Jouer et Construire", pour les petits et les plus grands, seront proposés dés le jeudi 22 août et durant toute la durée de l'exposition.

L'entrée est gratuite pour l'ensemble de cette manifestation, de 9h30 à 18h. L'inscription est néanmoins indispensable pour l'atelier "Jouer et Construire", à l'accueil du Centre au 02 31 25 61 60.

Ecoutez, Jérôme Boulay, Directeur du Centre socioculturel de Ouistreham.