Colleville-Montgomery. Ils ont réalisé une fresque à l'effigie de Léon Gautier en Lego

Après avoir associé plus de 36 000 Lego, la fresque collaborative qui commémore les 80 ans du Débarquement est terminée. On y aperçoit le portrait de Léon Gautier, dernier vétéran français du commando Kieffer. Cette œuvre éphémère mesure deux mètres sur trois et a été réalisée par l'association Normand'Bricks, en collaboration avec le public de l'exposition de constructions à la halle des sports de Colleville-Montgomery. L'événement s'est déroulé samedi 27 et dimanche 28 avril.

