Les albums de la rentrée, de U2 à Placebo

- Le retour des Américains de MGMT

Trois ans après "Congratulations", les Américains de MGMT, connus dans le monde entier pour le tube "Time to Pretend", sortiront un troisième album studio intitulé sobrement "MGMT" le 16 septembre chez Sony/Columbia. Le disque a été enregistré avec le producteur Dave Fridmann comme les deux premiers albums du groupe. Plusieurs morceaux ont d'ores et déjà été dévoilés, notamment le titre "Alien Days". L'album compte dix nouveaux morceaux, dont "Your Life Is a Lie", un titre qui devrait bénéficier prochainement d'un clip vidéo. Le groupe a connu en 2007 un vif succès avec l'album "Oracular Spectacular" et les singles "Kids" et "Time to Pretend". Le duo se produira le 8 octobre à l'Olympia à Paris.

- Nine Inch Nails au rendez-vous

Le groupe de rock et métal industriel américain Nine Inch Nails sera de retour le 2 septembre avec "Hesitation Marks" chez Columbia Records. La formation de Trent Reznor a déjà dévoilé un premier single, "Came Back Haunted". Le nouvel opus baptisé "Hesitation Marks" succédera à "The Slip", sorti en 2008 en téléchargement gratuit. Le huitième album studio du groupe s'annonce d'ores et déjà très orienté vers un son électro. Le groupe culte de Cleveland entamera une grande tournée des stades aux États-Unis, dès la rentrée prochaine. En France, Nine Inch Nails donnera un concert unique le 24 août au festival Rock en Seine à Saint-Cloud, aux portes de Paris.

- Nouveau come-back d'Eddy Mitchell

Eddy Mitchell, qui avait effectué en septembre 2011 ses adieux sur la scène de l'Olympia à Paris, fera son grand retour musical avec un nouvel album studio en octobre 2013. Parallèlement, l'artiste figurera au générique de plusieurs films à la rentrée, notamment dans "Salaud, on t'aime" de Claude Lelouch, aux côtés de Johnny Hallyday. S'il a mis fin à sa carrière sur scène en effectuant une dernière tournée en 2011, Eddy Mitchell semble toujours décider à chanter et présenter de nouveaux opus. L'ancien partenaire de Johnny Hallyday et ancien membre des Chaussettes Noires prépare son 33e album studio, un opus de musique soul et country.

- La rentrée de Franz Ferdinand

Quatre ans après "Tonight", les Écossais de Franz Ferdinand livreront le 26 août "Right Thoughts, Right Words, Right Action" chez Domino Records. Le groupe de rock de Glasgow promet pour cet opus de renouer avec la créativité et la vivacité de son premier album éponyme, désormais culte, sorti en 2004.

Le groupe mené par Alex Kapranos a enregistré le disque dans le studio écossais d'Alex Kapranos, les Sausage Studios londoniens de Nick McCarthy, le Club Ralph, mais aussi à Stockholm et Oslo. Groupe phare de la scène rock britannique, Franz Ferdinand connaît un succès mondial depuis 2004. La formation, révélée entre autres par le tube international "Take Me Out", est composée d'Alex Kapranos, Nick McCarthy, Bob Hardy et Paul Thomson. Franz Ferdinand dévoilera sur scène ce nouvel album le 23 août au festival Rock en Seine à Saint-Cloud.

- Un 7e album rock pour Placebo

Le célèbre groupe de rock Placebo, mené par Brian Molko, sortira le 16 septembre un nouvel album baptisé "Loud Like Love" chez Mercury Universal. Ce septième opus, produit par Adam Noble, succédera à "Battle for the Sun" paru en 2009. Le groupe anglais, connu pour les titres comme "Nancy Boy", "Pure Morning", "Every You Every Me", "Special K", "The Bitter End", "Meds", "Song to Say Goodbye", a présenté en juillet un premier single : "Too Many Friends". Le groupe jouera le 10 décembre à Paris Bercy dans le cadre d'une grande tournée européenne.

- Une rentrée pop et new-wave pour Etienne Daho

Cinq ans après la sortie de "L'invitation" certifié album de platine et Victoire de la Musique 2008, Etienne Daho revient en octobre avec "Les chansons de l'innocence retrouvée", un nouvel album enregistré entre Londres et New York. Etienne Daho s'est entouré de Nile Rogers du groupe Chic et de Dominique A, compositeur d'un titre. Ce disque à paraître sur le label Polydor sera suivi d'une tournée en France dès le printemps 2014.

- Un album au piano pour Elton John

Elton John sort en septembre son 30e album studio "The Diving Board". Cet opus comptera treize morceaux. L'artiste a indiqué que ce disque serait "l'album le plus imprégné par le piano" de sa carrière. La production a été confiée à T Bone Burnett, qui a notamment travaillé avec Elvis Costello et Los Lobos. L'artiste britannique, qui a vendu plus de 250 millions d'albums en quarante ans de carrière, se produira cet été en France et au Royaume-Uni lors de festivals. Il présentera sur la scène de l'Olympia à Paris ce nouvel opus les 9, 10 et 11 décembre.

- Le retour prometteur de Stromae

Le jeune auteur-compositeur-interprète belge Stromae, qui avait connu un vif succès en 2010 avec les tubes "Alors on danse" et "Up Saw Liz", a déjà réussi son come-back musical grâce à l'énorme buzz sur internet de ces derniers titres : "Papaoutai" et "Formidable (ceci n'est pas une leçon)". Dans le clip de ce dernier single, il interprète le rôle d'un homme ivre qui déambule dans la rue après une rupture amoureuse.

Et aussi :

- Un nouvel album pour U2

Discret depuis 2009, année de la sortie de leur dernier album "No Line On The Horizon", U2 prépare pour l'automne un nouveau disque avec Danger Mouse. Intitulé initialement "Song of Ascent" puis "10 Reasons to Exist", le nouveau disque de U2 est attendu par les fans depuis 2011. Repoussé à maintes reprises, ce treizième album studio au titre encore inconnu aurait des accents de "Achtung Baby" selon le producteur du groupe Daniel Lanois.

- Radiohead au travail

Après "The King of Limbs", sorti en 2011, Radiohead travaille sur un nouvel album dont la sortie est prévue fin 2013 ou en 2014. "Nous faisons actuellement une pause pour que chacun puisse profiter de son côté, faire ce qu'il veut, et on prévoit de se retrouver à la fin de l'été", avait indiqué le bassiste de la formation, Colin Greenwood, en février 2013. Ce projet musical sera le neuvième album du groupe. Il succédera à "The King Of Limbs", sorti en 2011. Thom Yorke, le chanteur emblématique de Radiohead, a sorti en février son premier album avec Atoms for Peace, une formation créée en 2009 et composée de Flea des Red Hot Chili Peppers, du producteur de Radiohead Nigel Godrich, de Joey Waronker, collaborateur de R.E.M. et de Beck, et de Mauro Refosco, connu pour son travail avec David Byrne.

