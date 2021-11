Port : le roulier fait son grand retour à Rouen

Lundi 5 août, au Terminal conteneurs et marchandises diverses (TCMD) de Grand-Couronne, l'escale du MV Dresden aura une saveur particulière pour le Port de Rouen. En effet, il s'agira de l'escale inaugurale d'un nouveau service roulier proposé par RMR Shipping (Pays-Bas), dans le cadre de sa nouvelle liaison mensuelle West Europe, et Promaritime International, présidée par Eric Lelièvre. "Ce type de service roulier, permettant entre autres le transport des véhicules, n’existait plus à Rouen depuis plusieurs moi", note la direction d'Haropa.

Le Dresden, navire roulier long de 177 mètres, desservira les ports de Dakar, Abidjan, Tema, Douala et Lagos. "Cette nouvelle liaison à la fois conventionnelle et roro (de l'anglais « roll-on, roll-off » signifiant, roule dedans, roule dehors) renforce la desserte ligne régulière d’HAROPA et du Port de Rouen sur l’Afrique de l’Ouest, des destinations très utilisées par les commissionnaires de transports et les professionnels de l’axe Seine", précise la direction du port. "La réussite des premières escales devrait permettre de passer à une desserte bimensuelle dès la rentrée".

Lundi 5 août, pour célébrer cette escale inaugurale, Philippe Dehays, Président de l’Union Portuaire Rouennaise, remettra une tape de bouche au commandant du Dresden.