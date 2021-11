Les 24H du cheval à Deauville ce week-end

Deauville vivra au rythme du cheval les 3 et 4 août, à l'occasion de la première édition des "24H du cheval". La très chic commune du Calvados se pliera en quatre pour les passionnés et mettra à contribution tous ses acteurs un an avant les jeux équestres mondiaux organisés en Normandie.