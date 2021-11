C’est le moment de fouler les plages du souvenir et de visiter les musées qui en témoignent.

Notre sélection:





Gold Beach

Peut-être la plage où le Débarquement fut le mieux réussi. 25 000 Britanniques investirent la plage au matin du 6 juin 1944, entre Asnelles et Ver-sur-Mer et une heure après le début de l’opération à Omaha Beach. 413 y laissèrent la vie. L’objectif des Alliés à Gold Beach : aider à la reconquête de Bayeux et d’empêcher les Allemands de rejoindre Caen depuis Bayeux. Mission réussie puisque le 7 juin, Bayeux fut la première sous-préfecture libérée.



Juno Beach

Après Omaha Beach, la plage où le Débarquement fut le plus difficile. De Saint-Aubin sur-Mer jusqu’à Courseulles-sur-Mer, Juno Beach était, après Omaha, la plage la mieux fortifiée. L’assault fut confié aux forces canadiennes. Sur les 21 500 hommes engagés, 1 000 y restèrent. En hommage à ces soldats canadiens, le centre Juno Beach a été inauguré en 2003. Au soir du 7 juin 1944, les troupes canadiennes réussirent la jonction avec les Britanniques à Sword Beach.



Omaha Beach

Sans aucun doute la plus connue des cinq plages du Débarquement. Sur une bande de 8 km, de Sainte-Honorine-des-Pertes jusqu’à Vierville-sur-Mer, les forces américaines affrontèrent 2 000 soldats allemands. Une mauvaise visibilité, une mer plus agitée que prévu et une relative impréparation expliquent le désastre humain que fut Omaha Beach. Des cinq plages où les Alliés débarquèrent, elle fut la plus mortelle. Elle reste d’ailleurs dans les mémoires comme “Bloody Omaha”.



Utah Beach

Utah Beach est la seule plage du Débarquement à se situer dans le Cotentin. La raison : un débarquement dans cette zone, de Sainte-Marie-du-Mont jusqu’à Quinéville, n’était pas prévu initialement mais le nombre de bateaux disponibles le permit finalement. Débarquer à Utah Beach présentait un autre atout, stratégique : se rapprocher du port de Cherbourg. 32 000 Américains y débarquèrent, sans rencontrer une grande résistance ennemie. C’est d’ailleurs sur Utah Beach que les pertes humaines fut les moins importantes, avec 200 victimes.





Sword Beach

Sword Beach s’étend de Ouistreham à Saint-Aubin-sur-Mer et constitue de fait la plage du Débarquement la plus à l’Est. Elle fut affectée aux Britanniques, qui envoyèrent au front près de 29 000 hommes. 700 soldats y sont morts. Les forces alliées durent notamment détruire la batterie allemande de Merville, que l’on peut toujours visiter aujourd’hui.



Batterie de Longues-sur-Mer

A l’Ouest d’Arromanches, cette batterie allemande, comprenant quatre casemates d’où partent les tirs ennemis, domine une falaise haute de 65m. A l’aube du 6 juin 1944, le combat fait rage entre les forces alliées et les Alliés. La batterie, et les 180 hommes de garnison qui l’occupent, se rendent le 7 juin aux Britanniques. Visites guidées d’une heure, à 10 h 15, 11 h 45, 14 h 15 et 15 h 45.

Longues-sur-Mer, en bord de mer, visites guidées tous les jours, 4 €,gratuit pour les – 10 ans.



Port artificiel d’Arromanches

Le défi incroyable relevé par les Britanniques. Après un raid désastreux à Dieppe en mai 1942, le premier ministre britannique Winston Churchill décide de faire construire de toutes pièces un port artificiel à Arromanches-les-Bains, pour faciliter le Débarquement à venir. Les composantes seront fabriquées en Grande-Bretagne puis acheminées en France, où le tout va être assemblé en à peine 9 mois, un véritable exploit. Aujourd’hui, des vestiges sont encore visibles.

Arromanches-les-Bains. Gratuit.



Musée du mur de l’Atlantique

Situé à Ouistreham, à l’intérieur de l’ancien quartier général allemand qui commandait les batteries de l’estuaire de l’Orne, ce grand bunker a été entièrement restauré et affiche le même aspect qu’en juin 1944. Salle des machines, salle de transmissions radios, infirmerie... Les cinq niveaux du bunker vous font revivre une partie de l’Histoire du Débarquement dans la peau des Allemands. Une salle entière est consacrée au Mur de l’Atlantique, le plus grand chantier du Xxe siècle.

Ouistreham, avenue du 6 juin, ouvert tous les jours de 9 h à 19 h. 7 €, 5 € pour les moins de 12 ans.



Cimetière britannique de Hermanville

Plus de 1 000 soldats enterrés dans ce cimetière, dont 968 Britanniques. Il rappelle ainsi le débarquement de la 3e division d’infanterie britannique dirigée par le général Rennie, qui, en l’espace de deux heures, sut reconquérir le village après avoir débarqué à Sword Beach.

Hermanville-su-Mer, ouvert tous les jours, gratuit

Centre Juno Beach

Ce musée célèbre l’effort de guerre des Canadiens durant la 2nde guerre mondiale. Effort des civils restés au pays mais aussi effort militaire des soldats envoyés au Front et sur la plage de Juno Beach, le musée rend hommage, à travers huit espaces d’exposition, à des sacrifices moins connus de l’Histoire du Débarquement. Le seul musée canadien en Normandie. Des visites guidées du parc Juno, avec notamment les vestiges du Mur de l’Atlantique, sont possibles. Une exposition gratuite pour marquer les 10 ans du musée est organisée dans le hall du musée.

Courseulles-sur-Mer, ouvert tous les jours de 9 h 30 à 18 h. De 3 à 11 €.



Musée du Débarquement

Le premier musée commémorant le 6 juin 1944 et la bataille de Normandie, le D-DAy Museum a été inauguré en 1954. La visite commentée se concentre notamment sur le port artificiel d’Arromanches, son rôle, son histoire et dont les vestiges demeurent non loin du musée. Les visiteurs peuvent également assister à un film britannique, doté de nombreuses archives inédites. Réserver quelques semaines à l’avance.

Arromanches, place du 6 juin, ouvert tous les jours de 9 h à 19 h. De 4 à 7,50 €. Tél : 02 31 22 34 31.



Musée des épaves sous-marines

Ce musée propose une nouvelle lecture du Débarquement. Les grands navires de guerre coulés ont livré leurs secrets. Des vestiges de cette époque ont été remontés de la mer et permettent ainsi d’approcher différement la bataille de Normandie. Ces 25 années d’exploitation sous-marine sont retracées au travers de photos et de films.

Commes, route de Bayeux, ouvert tous les jours de 10 h à 13 h. 6 €, 3 € pour les enfants.



Mémorial d’Omaha Beach

A 200 m de la palge d’Omaha Beach, le musée rend hommage aux soldats qui y débarquèrent et raconte leur histoire. Reconstitutions, collections d’uniformes, véhicules, armes, munitions permettent de replonger dans l’Histoire du Débarquement, à Omaha Beach et sur la pointe du Hoc. Un film contenant de multiples témoignages de vétérans américains est diffusé à la fin de la visite.

Saint-Laurent-sur-Mer, avenue de la Libération, ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 h 30.



Omaha Visitor center

Entre récits personnels d’acteurs de cette époque, films et photos, le visitor center nous donne à réfléchir sur l’opération Overlord, si mal débutée et qui finit par la libération de saint-Laurent-sur-Mer puis de Colleville. Un véritable hommage aux forces alliées, notamment aux Américains morts à Omaha Beach. Colleville-sur-Mer, ouvert tous les jours de 9h à 18 h. Gratuit.



Cimetière américain de Colleville

Des milliers de croix alignées dans une perspective vertigineuse... Le cimetière rend hommage à près de 10 000 soldats morts à Omaha Beach et au-delà, à tous ceux qui ont contribué à libérer ces côtes de la domination allemande. Entre Colleville-sur-Mer et Saint-Laurent-sur-Mer. Ouvert tous les jours. Gratuit.



Le petit train d’Arromanches

Découvrir la ville en accéléré : le petit train d’Arromanches-les-Bains présente plusieurs avantages. Outre la découverte de la ville sous un autre angle, le véhicule relie tous les points touristiques de la commune, notamment le musée du Débarquement et le cinéma circulaire.

Arromanches-les-Bains, départ toutes les 30 minutes en face du musée du Débarquement. Gratuit. Tél : 02 31 22 36 45.



Sentier littoral de Grandcamp-Maisy à Isigny-sur-Mer

Un grand bol d’air frais : voilà ce que peut vous offrir une balade en front de mer, le long du sentier littoral s’étendant de Grandcamp-Maisy à Isigny-sur-Mer. Au fil de vos pas sur la plage tantôt de sable, tantôt de galets, il est possible d’admirer les roches de Grandcamp, lieu connu pour la pêche à pied, puis de passer devant les parcs à huîtres où les pêcheurs s’activent.

Au départ du port de Grandcamp-Maisy. Tél : 02 31 51 62 42.