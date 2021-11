FC Rouen : la Ville "continuera de soutenir" le club

"La Ville de Rouen prend acte de cette décision", exprime Yvon Robert, le maire (PS) de Rouen, dans un communiqué publié ce mardi 30 juillet. "Mes premières pensées iront aux salariés mais aussi aux joueurs, partenaires et supporters du club qui, comme nous, se sont battus pour maintenir le FCR au niveau national".

Pour Yvon Robert, ce coup dur pour le FCR ne signifie pas la fin du club et du soutien de la Ville à son égard. "Elle continuera de le soutenir dans sa reconstruction, qui devra se faire sur des bases solides et saines. Il s’agit aujourd’hui de se tourner vers l’avenir en permettant notamment au club de poursuivre ses missions essentielles d’éducation et de formation des jeunes pour porter, demain, un football rouennais d’agglomération".