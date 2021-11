FC Rouen : "Une décision inéquitable" selon le président

Prenant "acte" de cette décision, la présidence du FC Rouen n'en demeure pas moins amère, rappelant tous les efforts menés depuis 2012 pour assainir la situation financière du club. Celui-ci "avait été sauvé de la faillite en juin 2012 grâce à une recapitalisation massive opérée par trois actionnaires", explique-t-elle dans un communiqué. "Un audit du club a révélé par la suite un endettement bien supérieur à celui escompté qui, une fois dévoilé à la FFF, a valu au FC Rouen 3 points de pénalité qui ont finalement empêché sa montée en Ligue 2".



"Au moment où le club se propose d'apurer cette dette, la FFF considère que la passation des écritures comptables qui affèreraient au versement de ces sommes serait incertaine dans la mesure où les actionnaires/partenaires accepteraient de ne pas demander de contrepartie lors de la saison 2013/14 (de telle sorte que ces sommes puissent bien être comptablement attachées à la saison 2012/13 et participer à l'équilibre des comptes) ce qu'elle estime anormal", poursuit la présidence du club qui dit "regretter" cette décision, poussant le club au dépôt de bilan "alors même que les actionnaires majoritaires étaient prêts à apurer la dette de la Présidence précédente et qu'ils pouvaient assumer le soutien en trésorerie du club lors de la saison 2013/14". Une sentence jugée "à tous points de vue disproportionnée et inéquitable", qui aura pour conséquence notamment le licenciement de dizaines de salariés.



"Le FCR repartira en championnat de Division d'Honneur (DH) et continuera à développer ses projets via son association", conclut le communiqué. "Les actionnaires ayant recapitalisé puis soutenu financièrement le FCR en 2012/13, continueront quant a eux la procédure judiciaire intentée contre l'ancienne Présidence du club a qui ils demanderont réparation du préjudice subi".