FC Rouen : le Comité olympique tue les derniers espoirs

L'espoir était peut-être mince, mais il avait le mérite d'exister. Pourtant, ce lundi 29 juillet au soir, la réponse du CNOSF était claire : il appuyait la décision de la Fédération française de football et la Direction national du contrôle de gestion (DNCG) d'exclure le FCR de tout championnat national. Le président du club, Thierry Granturco, aura tout tenté jusqu'au bout, en vain.

"Le conciliateur du CNOSF propose à la SASP FCR 1899 de s'en tenir à la décision de la Commission d'appel de la DNCG de la Fédération Française de Football du 17/07/2013", écrit, laconique, le club sur son site internet. Une conférence de presse est prévue ce mercredi matin.

Relégué de fait en Division d'honneur, le FC Rouen est au bord du chaos. Il continuera d'exister sous sa forme associative. Mais les joueurs et le staff de l'équipe pro tombent de haut et doivent préparer, dans la hâte, leurs valises. Avec ce sentiment de gâchis incroyable et la nécessité pesante et pressante de trouver un nouveau club.