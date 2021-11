Sotteville-lès-Rouen : le tribunal maintient à la rentrée la semaine de quatre jours et demi

La réforme des nouveaux rythmes scolaires s'appliquera à Sotteville comme ailleurs à la prochaine rentrée. C'est ce qu'a tranché le tribunal administratif de Rouen en rejetant la demande de suspension des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013 formulée par des parents d'élèves. Ces derniers dénonçaient un manque de concertation entre la mairie et les parents d'élèves. Ils s'opposent aux heures d'activités péri-scolaires entre 12 et 14 heures et souhaitaient qu'elles soient organisées en fin de journée.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire