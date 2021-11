Fête du poiré à Mantilly

C'est la fête du poiré tout ce week-end à Mantilly, dans l'Orne :

Samedi 20 juillet, à partir de 20h repas et soirée dansante (bal musette - Dj). Dimanche 21 juillet, à partir de 12h repas et groupe folklorique "Douar ha Mor" et à partir de 15h concerts gratuits "Face à la mer" et "Bullfrog". Des jeux et des animations sont prévues pour les enfants. Buvette et restauration sur place.

Ecoutez, Fabien Rousseau, membre du comité des fêtes.