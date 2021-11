Rouen : 8.000.000 euros accordés pour les travaux de l’auditorium de la chapelle Corneille

Les travaux intérieurs et extérieurs du monument historique s’achèvent cet été avec la restauration des huit retables. Sous maîtrise d’oeuvre du cabinet d’architectes King Kong, le nouvel équipement devrait être livré début 2015.

L'auditorium pourra accueillir 600 à 700 spectateurs et proposera une programmation avec choeurs et ensembles vocaux, musique baroque et sacrée, musique de chambre, avec des petites et moyennes formations musicales.



Cet espace sera un vrai plus pour la capitale régionale : l’objectif est de compléter l’offre proposée par l’Opéra de Rouen Haute-Normandie, la salle du Théâtre des Arts pouvant accueillir 1 350 personnes.