La grève se poursuit au Mont-Saint-Michel : la visite de l'abbaye est gratuite

Le mouvement de grève des agents de l’abbaye du Mont-Saint-Michel se poursuit.

L'abbaye sera donc ouverte gratuitement ce week-end, jusqu'à lundi inclus, pour les touristes en visite sur la Merveille. Les grévistes réclament des garanties de la part de la société Transdev, gestionnaire des parkings et des navettes, et du syndicat mixte, en charge de la valorisation du site, sur la mise en place temporaire d’une navette réservée aux salariés et résidents du Mont.

Cette navette avait été supprimée le 3 juin dernier avec l’entreé en vigueur des nouvelles conditions d’accès au Mont. les salariés et résidents étaient contraint de prendre les mêmes navettes que le touristes, avec une dépose à 400 mètres de l'entrée du Mont.